ক্ষমা চাইতে হল দঙ্গল-কন্যা জাইরা ওয়াসিমকে | কেন ! না‚ তিনি তাঁর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন‚ তাই | সোশ্যাল মিডিয়ায় আক্রমণে বিদ্ধ করা হয় পর্দার বালিকা গীতা ফোগতকে | ষোল বছরের জাইরা ক্ষমা চান | পরে অবশ্য পোস্টটি ডিলিটও করেও দেন |

দঙ্গল-এ গীতা ফোগতের শৈশবের অংশে অভিনয় করা জাইরা শ্রীনগরের বাসিন্দা | সম্প্রতি গিয়েছিলেন জম্মু কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতির সঙ্গে দেখা করতে | সঙ্গে ছিলেন তাঁর বাবা মাও | আলোচনা হয় জাইরার পড়াশোনা‚ দঙ্গল-এ শ্যুটিং‚ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ইত্যাদি নিয়ে | আমির খানের পরবর্তী সিনেমা সিক্রেট সুপারস্টারেও আছেন জাইরা |

মুফতি বলেন‚ প্রতিভার দিক দিয়ে জম্মু কাশ্মীরের ছেলেমেয়েরা অপ্রতিদ্বন্দ্বী | তাদের কথা বেশি করে আলোচনা করা উচিত‚ তাদের তুলনায়‚ যারা আগ্নেয়াস্ত্র হাতে ফেসবুকে ছবি দেয় |

এই সাক্ষাতের পরেই জাইরাকে আক্রান্ত হন সোশ্যাল মিডিয়ায় | প্রশ্ন করা হয়‚ কেন তিনি ভুক্তভোগীদের কাছে না গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গেছেন ? ভেসে আসে অশ্রাব্য গালিগালাজও |

এর প্রেক্ষিতে জাইরা ফেসবুকে একটি পোস্ট করেন | ইসলামিক রীতিতে সম্ভাষণের পরে সেখানে তিনি বলেন‚ তাঁর সাম্প্রতিক কাজ যদি কাউকে আহত করে থাকে তবে তিনি দুঃখিত | তবে সেইসঙ্গে আর্জি জানান তাঁকে যেন তরুণ কাশ্মীরিদের প্রতীক বা রোল মডেল না করা হয় —-“Assalamu AlaiKum We Rehmatullahi Wa Barkatahu!

This is an open confession/apology. I know that many people have been offended and displeased by my recent actions or by the people I have recently met.

I want to apologise to all those people who I’ve unintentionally hurt and I want them to know that I understand their sentiments behind it especially considering that what had happened over the past 6 months but I hope people can also understand there are certain circumstances that emerge which one cannot control and I hope people still remember that I’m a just a 16-year-old girl and I hope you treat me accordingly. I’m sorry for what I did but it was not a deliberate decision and I really hope people can forgive me.

There are few more things which are very important and I want to clear them as well. The first and foremost thing is that I am being projected as a role model for Kashmiri Youth. I want to make it very clear that I do not want anyone to follow in my footsteps or even consider me as a role model. I’m not proud of what I’m doing and I want everyone, especially the Youth to know that there are real role models out there whether they be in this time or in our history.

প্রসঙ্গত দঙ্গল-এ শ্যুটিং করা নিয়ে প্রাণনাশের হুমকির মুখে পড়তে হয়েছিল জাইরাকে | মুফতির সঙ্গে সাক্ষাতের পরে নতুন করে হুমকি পেয়েছেন কিনা তা জানা যায়নি | তবে জাইরার ক্ষমা চাওয়ার পরে সোশ্যাল মিডিয়া তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বিপুল সমর্থন নিয়ে | জম্মু কাশ্মীরের বিরোধী দলনেতা ওমর আবদুল্লাহ বলেছেন‚ একজন ষোল বছরের কিশোরীকে ক্ষমা চাইতে বা দুঃখ প্রকাশ করতে বাধ্য করা উচিত নয় | তাও আবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য |