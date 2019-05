মজুত অ্যাপ ! এক টাচেই হাজির হবে ভাড়া করা বয়ফ্রেন্ড

১৯৮৩ সালে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সরকার নিয়ে আসেন The Illegal Migrants (Determination by Tribunal ) (IMDT) Act যার সাহায্যে মূলত বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী সনাক্ত করা হয়। দেশের অন্যত্র The Foreigners Act,...