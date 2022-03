জীবন থেকে জীবনে: পর্ব ৬

ক্লাসে যখন ‘জোব’ পড়ছি, বাড়ি গিয়ে পাতা ওল্টাতাম দুটি আত্মজীবনীর। দুটোরই শিরোনাম ‘কনফেশনজ়’। প্রথমটা, বলা হয়েই গেছে, সেন্ট অগাস্টিনের। দ্বিতীয়টা ফরাসি মনীষী জ্যঁ জাক রুসো-র। কপালজোরে ওয়েলিংটনের পুরনো বইয়ের দোকানে নামমাত্র দামে পেয়ে গিয়েছিলাম এক কপি। তাতে ফল দাঁড়াল এই, যে সিলেবাসের বই ফেলে উথালপাথাল হচ্ছি দুই আশ্চর্য স্বীকারোক্তিতে। পড়ছি আত্মজীবনী আর মনে হচ্ছে যেন দুই জীবন, জগৎ ও সময়ের মধ্যে আন্দোলিত হচ্ছি। আর এই রুসোর সঙ্গে অদ্ভুতভাবে জুড়ে গেল কলেজ স্ট্রিট আর কলেজজীবন। কলেজ স্ট্রিট, কারণ গোটা এলাকা জুড়ে তখন বিপ্লবের হাওয়া, ’৬৮-র ফরাসি ছাত্রবিপ্লবের প্রবল আঁচ সবার গায়ে। দেদার বিকোচ্ছে দোকানে দোকানে চে গেভারা সংক্রান্ত লেখাপত্তর, আর ‘আর্বান গেরিলা’ নামের একটা পেপারব্যাক বই, দেখি কারও কারও হাতে বা বগলে। এক কপি আমার হাতেও চলে এসেছিল কখন জানি।

বিএ-তে আমার পাস সাবজেক্ট ছিল ইতিহাস। আর আধুনিক ইউরোপের ইতিহাসের শুরুই তো ফরাসি বিপ্লবে, যার সূত্র আবার ভলত্যার, রুসো আর ফরাসি বিশ্বকোষ রূপকার দিদেরা, দালম্ব্যারি-দের চিন্তায়। এই অগাস্টিনের মতো রুসোর স্বীকারোক্তিরও সম্পর্ক নেই আমার ইংরেজি সিলেবাসের সঙ্গে, অথচ এরাই আমার মন জুড়ে বসছে। যেখানে কামু সাহেব তো আছেনই। যাঁর ‘দ্য আউটসাইডার’ উপন্যাস এক অদ্ভুত স্বীকারোক্তি হিসেবে তখন নতুন চোখে পড়ছি। উপন্যাসের শুরুতে অপূর্ব তিনটি বাক্য এক মায়াবী গোলাপের কাঁটার মতো হয়েছে মনের ভিতরে। নায়ক ম্যরসো’র কণ্ঠস্বর যখন ভেসে ওঠে: “আজ মা মারা গেছে। হয়তো গতকালই। জানি না।” এরকমই এক বৈপ্লবিক শুরুই মনে হল রুসো’র ‘কনফেশনজ়’-এর। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গাঁথা হয়ে গেলাম। এই বইও হাতে নিয়ে ঘোরা শুরু হল। শুধু প্রথম পরিচ্ছদটাই বার পাঁচেক পড়ে দীর্ঘ বইটায় ডোকার রাস্তা করেছিলাম। সেই শুরু এমনই …

“I have resolved on an enterprise which has no precedent, and which, once complete, will have no imitator. My purpose is to display to my kind a portrait in every way true to nature, and the man I shall portray will be myself.

Simply myself, I know my own heart and understand my fellow man. But I am made unlike anyone I have even met; I will even venture to say that I am like no one in the whole world. I may be no better, but at least I am different. Whether Nature did well or ill in breaking the mould in which she formed me, is a question which can only be resolved after the reading of my book.”

প্রেসিডেন্সির বান্ধবী একটু অবাকই হত আমার এই সব বইয়ের প্রতি দুর্বলতা দেখে। ও-ও কিছুদিন ফ্রেঞ্চ পড়েছিল এবং কামু’র ‘দ্য আউটসাইডার’ উপন্যাসের ফরাসি নাম যে ‘লেত্রঁজে’ তাও জানত। তবে দুর্বলতা বলতে যা বোঝায় তা ওর ছিল ইংলিশ মেটাফিজ়িকাল পোয়েটসদের প্রতি। আর ওর নতুন দুর্বলতা হয়েছিলাম আমি। কফি হাউজ় হোক কি ইংলিশ সেমিনার রুম, একবার থিতু হয়ে বসলে কত কী যে বকে যেতাম অনর্গল, তা আমি নিজেও এখন ভাবলে অবাক হই। ১৯৭৩ সালে শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় আমার প্রথম উপন্যাস ‘এই আমি একা অন্য’র জন্মও বোধহয় এই একতরফা বকে যাওয়া থেকে। ওই ক্রমান্বয়ে কথা বলার মধ্যে যে সঙ্গ, নির্জনতা ও অনুরাগ আছে, সেই চলনটাই তুলে এনেছিলাম উপন্যাসে। কারও জন্য লিখছি না, কোনও কোনও মানুষকে শুনিয়ে কথা কয়ে যাচ্ছি যেন। যার প্রথমজন কফি হাউজ ও ইংলিশ সেমিনার রুমে মুখোমুখি সেই বান্ধবী। যাকে উদ্দেশ করে উপন্যাসের প্রথম তিন বাক্য— “পায়ের ওপর পা। পরমেশ্বরী। এই ছিল রূপা।”