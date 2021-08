এক ‘সুখী’ রাজপুত্রের গল্প

***

“What a strange thing!” said the overseer of the workmen at the foundry. “This broken lead heart will not melt in the furnace. We must throw it away.”

So they threw it on a dust-heap where the dead Swallow was also lying.

১৯৫০ থেকে ১৯৭০। কুড়ি বছরের ব্যবধান। তাতেই কিশোর দিয়েছেন অজস্র হিট ছবি, ততোধিক হিট গান। অভিনয়, নির্দেশনা, প্রযোজনা, গায়ক, সঙ্গীত পরিচালনা- সবেতেই পেয়েছেন সাফল্য। ‘চলতি কা নাম গাড়ি’ (১৯৫৮), ‘ঝুমরু’ (১৯৬১), ‘হাফ টিকিট’ (১৯৬২), ‘মনমৌজি’ (১৯৬২), ‘পড়োসন’ (১৯৬৮)… যাতেই হাত দিয়েছেন, ফলিয়েছেন সোনা।

কিন্তু প্রদীপের নীচেই অন্ধকারের মতো কোথাও না কোথাও ঘাপটি মেরে ছিল বিষাদ, একাকিত্ব, হতাশা ও মনস্তাপ। প্রীতিশ নন্দীকে দেওয়া সেই সাক্ষাৎকারে কিশোর বলেছিলেন, “আমি এই পচা গলা শহরে শহরে জীবন কাটালাম। কিন্তু এখানে মরতে চাই না, কিছুতেই না। আমার অন্ত্যেষ্টি যেন খাণ্ডওয়ায়, আমার জন্মভূমিতে সম্পন্ন হয়।” তাঁর বিষাদ, অপ্রাপ্তি বারবার ধ্বনিত হয়েছে তাঁর গানে। সঙ্গীত পরিচালক বাপ্পি লাহিড়ী বলেছেন, “কিশোর যেমন গান গেয়ে মানুষকে হাসিয়েছেন, কাঁদিয়েছেন তার বেশি। যে কোনো স্যাড সংকে অনায়াসে আপন করার সহজাত গুণ ছিল তাঁর। বারবার নানা গানে প্রতিফলিত হয়েছেন কিশোরই।”

আর সেটাই সত্যি। “দুঃখ রাতের রাজা” হয়ে বসেছিলেন কিশোর। তাঁর গাওয়া বিভিন্ন দুঃখের গানে, যেমন “বড়ি সুনি সুনি হ্যায়” (মিলি), “মঞ্জিলে আপনি জগহ হ্যায়” (শরাবী), “চিঙ্গারি কোই ভড়কে” (অমর প্রেম), “পন্থী হুঁ ম্যায় উস পথ কা” (দূর কা রাহি), মেরা জীবন কোরা কাগজ় (কোরা কাগজ়) এবং আরও অজস্র অজস্র গানে উঠে এসেছেন টুকরো টুকরো কিশোর। এসব গান যেন তাঁরই জীবনের জলছবি।