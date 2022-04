জীবন থেকে জীবনে: পর্ব ৮

খুব শিগগিরই দিয়েছিলাম এবং ‘পোয়েট প্রফেসর পি লাল’ হেডিং দিয়ে ডয়েগ সেটা বার করলেন। আমি দেখা করতে সাহেব ওঁকে লালের লেখা একটা চিঠি দেখালেন। কবি-অধ্যাপক লিখছেন, ‘Doig Sahib! Thanks for making some room for me in your JS.’ তারপর চিঠিটা মুড়ে দেরাজে রাখতে রাখতে বললেন,

– আশা করি তুমিও খুশি। এবার তুমি জে এস-এর জন্য জুনিয়র জিনিয়াসটার খোঁজে বেরোও। I mean Shujat.

ক’দিন বাদেই দ্বারভাঙা হলে ফেয়ারওয়েল দেওয়া হল প্রফেসর লালকে। ওঁকে ভাল চিনি বলে আয়োজকরা আমাকেই জিজ্ঞেস করল কী বই দেওয়া যায় স্যরকে। বলেছিলাম,

– স্যরের বাড়ির দেওয়াল বলতে বই, বই আর বই। বই দিলে জেনে নেওয়া ভাল কী বই পেলে খুশি হবেন।

সেই মতন ওরা ওঁকে জিজ্ঞেস করাতে উনি চেয়েছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদে চার খণ্ডের মহাভারত। আমাকে কোনও কবিতা বা গদ্য পাঠ করার জন্য বলা হয়েছিল সেই অনুষ্ঠানে। শুভরঞ্জন একটা ছোট বক্তৃতা করেছিল স্যরের ক্লাস করা নিয়ে। আমার ইচ্ছে ছিল স্যরের ইংরেজিতে অনুবাদ করা মহাভারতের দু’এক পাতা পড়ব। পরে ভাবলাম স্যর নিজেও হয়তো তেমন কিছু পড়তে পারেন। তারপর ভাবলাম স্যরের অনুবাদে কবি জীবনানন্দের ‘বনলতা সেন’ পড়ব। পরে সেই চিন্তাও বাতিল করে এক অদ্ভুত নির্বাচন করলাম। অনুষ্ঠানের মাত্র এক বছর আগে আততায়ীর গুলিতে নিহত কৃষ্ণাঙ্গ মার্কিন নেতা মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের অসাধারণ বক্তৃতা ‘I have a dream.’ যা তিনি ১৯৬৩-তে ওয়াশিংটনে সিভিল রাইটস মার্চের বিপুল জনসমাবেশে করেছিলেন। বক্তৃতাটা পড়ার সময় গলা কীরকম কেঁপে উঠল যখন পড়ছি :

“I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today, a dream deeply rooted in the American dream— one day this nation will rise up and live up to its creed, ‘we hold these truths to be self-evident : that all men are created equal’.”