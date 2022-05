জীবন থেকে জীবনে: পর্ব ৯

কলেজপাড়া বললেই তো বোঝায় কফি হাউজ। কফি হাউজের হাজারো আকর্ষণের মধ্যে যেটি প্রধান, অমোঘ এবং প্রায় অলক্ষ্য বা ব্যাপ্ত, বিস্তৃত এবং কখনও কখনও কর্ণভেদী আওয়াজের মধ্যেও এর নির্জনতা, যার স্পর্শ, আমোদ ও প্রশ্রয় পেতে হলে প্রেমিক, প্রেমিকা বা কবি হতে হবে। বিপ্লবের দিনগুলোয় কী বিপুল তর্ক, ঝগড়া, হুঙ্কার টেবিলে-টেবিলে, কিন্তু সমুদ্রের পাড়ে নির্জন সৈকত রচনা করে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেমিক-প্রেমিকারা ভাব বিনিময় করেই চলেছে। বান্ধবী বলত,

– আমার ভিড় ভাল লাগে।

– কেন?

জিজ্ঞেস করাতে একবার উত্তর দিয়েছিল,

– তাতে বেশ একলা হওয়া যায়।

আর একটা ব্যাপারও ছিল। কফি হাউজের গমগমে সাউন্ড ট্র্যাকের ব্যাকগ্রাউন্ডে মনের অনেক নিবিড় কথা গলা না নামিয়েই বলা যেত। ফলে হলজোড়া আওয়াজও বইছে আর তার মধ্যেই প্রেমিক-প্রেমিকার কথাও ভাসছে। এই শব্দতরঙ্গের মধ্যে জন ডান-এর অমর পঙক্তিটা কবিতা হিসেবে আওড়াতে পারলে তা প্রেম নিবেদনই হয়ে পড়ত :

For God’s sake hold your tongue, and

Let me love,

কিংবা

But we will have a way more liberal,

Than changing hearts, to join them; so we

Shall

Be one, and one another’s all.