জ্যান্ত জুয়েলারি

এই অদ্ভুত শখের মূল্য চোকাতে গিয়ে বেশকিছু পাখি ও পতঙ্গ জাতি বিলুপ্ত হতে শুরু করে। কিন্তু সমস্যা হল, এই যে মানুষের অন্যায় আবদার মেটাতে গিয়ে যে নিরীহ জীবজন্তুদের প্রজাতির পর প্রজাতি অবলুপ্ত হচ্ছে, এই বিষয়টা তখনকার দিনের লোকজন বিশ্বাসই করতেন না। ততদিনে ডারউইন সাহেবের কল্যাণে পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর অস্তিত্ব সম্পর্কে তাদের জ্ঞানচক্ষু খুলেছিল ঠিকই, তবে সেই জ্ঞান ছিল অতি সীমিত। বরং তাঁরা মনে করতেন, মৃত পশুর শরীর সংরক্ষণের মাধ্যমে দর্শকদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করে তাঁরা সে প্রজাতিকে নবজীবন দান করছেন। মন্তাগু ব্রাউন-এর লেখা “প্র্যাক্টিক্যাল ট্যাক্সিডার্মি” বইটিতে লেখক পরিস্কার লেখেন যে,

“Society demands that objects of natural history should not be all relegated to the forgotten shelves of dusty museums, but live as “things of beauty and joys forever.” Hence the new alliance between the goldsmith and the taxidermist, resulting in a thousand ingenious combinations of nature and art.”

দীর্ঘ আটান্ন বছর এই ট্রেন্ড চলার পর শেষ পর্যন্ত ১৯২১ সালে মিস এটা লেমনের আন্দোলনের ফলে এই অকারণ প্রাণিহত্যা বন্ধ করতে শেষমেশ ব্রিটেনে ‘প্লুমেজ অ্যাক্ট’ প্রণয়ন করা হয়। নইলে ভালোবাসার নামে এভাবে প্রকৃতিকে গলা টিপে মারার মতো এমন অপরাধ আরো কতদিন চলত কে জানে!

*তথ্যসূত্র: Smithsonian Magazine, Art in Dress, Why Victorian Natural History

*ছবি সূত্র: Pinterest, Vintage Everyday, Wikimedia