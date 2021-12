রাধাপ্রসাদের কলকাতা কীর্তন: শেষ পর্ব

তবে শাঁটুলদার আরেকটা যে-পরামর্শ ছিল সেও বড় উপাদেয়। জিজ্ঞেস করেছিলেন,

– সাউথ পার্ক স্ট্রিট সিমেটারিতে যাওয়া হয়?

যেই বললাম, “কলেজকালে তো সপ্তাহে দু’দিন অন্তত গিয়ে বসা হত। নেশার মতো ছিল” অমনি পরামর্শদাতার আর এক প্রশ্ন, “বান্ধবী নিয়ে তো?” যখন দু’জনেই হাসছি শাঁটুলদা বললেন,

– কবরখানার ঢোকার মুখে বাঁ হাতে সুন্দরী তরুণী রোজ এলমারের কবর। তাতে ওর প্রেমিক ইংরেজ কবি ও গদ্যকার ওয়াল্টার স্যাভেজ ল্যান্ডরের অপূর্ব এলিজিটা খোদাই করা। বড় সাহেব জোন্সের সমাধিতে বসে বেরোবার মুখে ওখানে একটু বসা দরকার। গার্লফ্রেন্ডকে ব্যাপারটা বোঝানোও চাই। শিক্ষিত বাঙালির এই তো রোম্যান্স।

বলেই শাঁটুলদা আবৃত্তি শুরু করলেন ল্যান্ডরের ‘Rose Aylmer’ এলিজি কবিতাটার …

Ah, what avails the sceptred race!

Ah, what the form divine!

What every virtue, every grace!

Rose Aylmer, all were thine.

Rose Aylmer, whom these wakeful eyes

May weep, but never see,

A night of memories and of sighs

I consecrate to thee.

আধুনিক কালের পণ্ডিতদের মধ্যে শাঁটুলদার খুব পছন্দের ছিলেন মহান আর্জেন্টিনীয় লেখক হর্হে লুইস বর্হেস, যাঁর আদিগন্ত বিস্তৃত পড়াশুনোতে অবাক মানতেন। বলতেন,

– লোকটা অর্ধেক জীবন দেখতেই পেলে না। কিন্তু পড়ে ফেললে চার-চারটে জীবনের পড়া। অনন্ত মহাবিশ্বকে বর্ণনা করলে এক অনন্ত মহাপাঠাগার হিসেবে। Universe is a grand library. একজন মহান, অন্ধ পাঠকের পক্ষেই এই বর্ণনা সম্ভব। যেমন অন্ধ হোমারের বর্ণনায় সমুদ্র। অন্ধ মিল্টনের বর্ণনায় রঙিন প্যারাডাইস।