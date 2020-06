পাতাল লোকের গহীনে

প্রয়াত টেরি প্র‍্যাচেটের সঙ্গে এখনকার ওয়েব-সিরিজ পিপাসু ভারতীয় তরুণ প্রজন্ম কতখানি পরিচিত জানি না, তবে বিশ্বসাহিত্যে ‘ফ্যান্টাসি‘ ঘরানার বিশ্রুত লেখকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। ‘পাতাল লোক’ দেখার সময় তাঁর কথা কেন বারবার মনে পড়ছিল, তার পুরোটা বোঝাতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়। অতটা দরকার নেই। তবে তাঁর লেখা আমার অতি প্রিয় একটি বই “Guards, guards!!!” এর ভূমিকা থেকে খানিকটা তুলে দিলে হয়তো ব্যাপারটা কিছুটা পরিষ্কার হবে।

“Whatever the name, their purpose in any work of heroic fantasy is identical: it is, round about Chapter Three (or ten minutes into the film) to rush into the room, attack the hero one at a time, and be slaughtered. No one ever asks them if they wanted to. This book is dedicated to those fine men.”