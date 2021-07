‘কণ্ঠ ছাড়ো জোরে’

এই নির্বাচনের মাত্র কয়েকমাস আগের কথা। গ্রামের নাম ইকাতি। দূরে কোথাও মোরগ ডাকছে। করুণ ও উদাস সেই ডাক। উঠোনের আমগাছে কাল পাখিরা তাদের সুখী কিচিরমিচির জুড়েছে। আরও দূরে এক চাষি কুড়ুলের ঘা মেরেই চলেছে গাছের গুঁড়িতে- ঠক ঠক ঠক ঠক। কাছের একটি ঘরে উঠোন ঝাঁট দিচ্ছে কেউ। অন্য আর একটি ঘরে কোনও মা ডেকে তুলছেন ছেলেমেয়েদের। বলছেন লোহার বালতির জল ব্যবহার না করে মাটির পাত্রের জলে মুখ ধুতে। এ সবই প্রতিদিনকার সকালের চেনা শব্দ। কিন্তু আজ এসব শব্দই আদুনির (আদুনি) বুকে ধাক্কা দিচ্ছে সজোরে। মনে করিয়ে দিচ্ছে যে আজ তার বিয়ের দিন।

আদুনি – চোদ্দো বছরের মাতৃহীন এক মেয়ে। আবি দেয়র-এর লেখা ‘The Girl With The Louding Voice’ বইয়ের নায়িকা। তার মদ্যপ বাবার কাছে সে এক মূল্যবান পণ্য। মোরুফু নামের জনৈক ট্যাক্সিচালক ত্রিশ হাজার নাইরার বিনিময়ে তিননম্বর বৌ হিসেবে কিনে নিতে চায় তাকে। বিয়ের প্রস্তাবে রাতের অন্ধকারে মাদুরের ওপর বসে বসে আদুনি ভাবতে থাকে, “What is it meaning , to be the wife of a man with two wifes and four childrens? And Papa, why is he wanting to sell me to an old man with no any thinking of how I am feeling ?” তার বুকের মধ্যে ভারী হয়ে ওঠে নানা প্রশ্ন। মা মারা যাওয়ার পর ছোট ভাইটি ও বাবার মুখ চেয়ে নিজের দুঃখ বুকে চেপে সে সংসারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে। কিন্তু সে দুঃখ কখনও কখনও উঠে আসে তার জিভের ডগায়- প্রশ্ন, প্রতিবাদ আর ক্ষোভ ছটফট করে তার মুখেচোখে। নিজের অনুভূতি প্রকাশ করার জন্য সে চায় জোরালো কণ্ঠস্বর। এ কাহিনি আদুনির নিজের কণ্ঠস্বর খুঁজে পাওয়ার গল্প।

মোরুফুর সঙ্গে বিয়ের পরে এক দুর্ভাগ্যজনক ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে সে। এগান গ্রামবাসীদের জঙ্গুলে বিচার ও শাস্তি এড়াতে পালিয়ে যায় সে। এবারে নিজের দেশেই দাসপ্রথার শিকার হয়। লাগোসে এক ধনী পরিবারে গৃহভৃত্য হিসেবে তাকে বিক্রি করে দেয় দালাল। কিন্তু সেখানে গিয়েও চুপ করে থাকতে পারে না সে। ধনীগৃহের রাঁধুনি ও গাড়ির চালকের নিষেধ সত্ত্বেও আগের নিখোঁজ পরিচারিকা রেবেকার বিষয়ে সরাসরি প্রশ্ন করে বসে মালকিনকে। নানা নির্যাতন সহ্য করেও তার মনে জেগে থাকে এক অদম্য ইচ্ছা। সে স্কুলে যেতে চায়। ভবিষ্যতে ইস্কুলের দিদিমণি হওয়ার বাসনা তার। নিজের পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কহীন এই ইচ্ছের কারণ হিসেবে আদুনি তার শুভার্থীকে বলে, “My mama says education will give me a voice. I want more than just a voice, Ms. Tia. I want a louding voice.”