জীবন থেকে জীবনে: পর্ব ১ – আগুন, বই আর গোলাপ

আমার তখন চলছিল ইংরেজির পাশাপাশি ফরাসি সাহিত্য পড়া। সন্ধেবেলা প্রেসিডেন্সির লাইব্রেরি সংলগ্ন কিউবিকলে প্রফেসর তারকনাথ সেন তাঁর অবিস্মরণীয় ‘কিং লিয়ার’-এর ক্লাসগুলো নেন বলে ওই সময় পার্ক স্ট্রিটের আলেয়াঁস ফ্র‍্যাঁস্যাজে ফিফথ ডিগ্রির ফ্রেঞ্চ ক্লাসগুলো করতে যেতে পারছিলাম না। কামু, আঁতোয়ান দ্য স্যান্তেক্সুপেরির গদ্য আর র‍্যাঁবো ও ভেলেনের কবিতা। আর ওই সময়েই একদিন ওয়েলিংটন স্কোয়্যারের পুরনো বইয়ের দোকানে হাতে এল জ্যঁ জাক রুসো’র ‘কনফেশনস’। জীবনের দোষ-ভুলের স্বীকারোক্তি যে কীভাবে উপন্যাসের মতো জীবনের ছবি হয়, তা দেখে অবাক হয়ে পড়ি। নতুন করে পড়া ধরি কামু’র ‘আউটসাইডার’ বা ‘অচেনা’।

খেয়ালখুশি, গদ্যপদ্য নিয়ে আমাদের আলোচনাটা কিছুটা থমকাল সুদেষ্ণা হঠাৎ করে কেমব্রিজে পড়তে চলে যাওয়ায়। তখন শুভর বান্ধবী হল কুমকুম, কিন্তু আমাদের আগের সেই মিক্সড ডাবলস জুটি আর হল না। ক্লাস খতম হলে আমার আর বন্দনার বসার জায়গা হল কফি হাউজের ওই সরু এক ফালি বারান্দার শেষ টেবিল। যেখানে ইতিহাসের বিশ্রুত অধ্যাপক অ_____ দাশগুপ্ত ও ওঁর অধ্যাপিকা স্ত্রী মানসীকে প্রায় নিয়মিতই বসতে দেখা যেত। ওখানে বসা শুরু করার গোড়ার দিকেই একদিন কফিতে প্রথম চুমুক দিতে না দিতেই জোর কলরব দোতলার হলে।

আমরা সবে ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস করে এসেছি অধ্যাপক জ্যোতি ভট্টাচার্যের। উনিও পড়াচ্ছিলেন ‘কিং লিয়র’। আর হায় হায়, কী পড়ানো স্যারের! যেন বিলেতের স্টেজের অভিনয় দেখছি। যেমন কেতাদুরস্ত উচ্চারণ, তেমনই অভিনয়ের সুরে ডেলিভারি। নোট নেব কী, হাঁ করে কথাগুলো গিলছি। তার পরেই দুটো পিরিয়ড অফ। তাই এসে উঠেছি কফি হাউজে। আর ওই লিয়ার লেকচারের কথাই হচ্ছিল যখন শোর উঠল ‘পুলিশ! পুলিশ!’ নীচের হলের একটা টেবিল থেকে উঠে দু’জন দেখলাম কোণের টয়লেটের দিকে ছুটল; ওটার জানলার পাশের জলের পাইপ ধরেই নিয়মিত চম্পট দিতে হত পুলিশের তাড়ায়। পুলিশ এসে কাউকে খুঁজে না পেয়ে ফিরতে একটা প্রায় হাসির রোল বইল কফি হাউজে। আমরা বুঝি বা না-বুঝি শহরে নকশাল আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে।

তখনও আমরা জ্যোতিবাবুর পাঠ আর ব্যাখ্যার মধ্যে চুর হয়ে আছি। চোখের সামনে ভাসছে সাদা ধুতি–পাঞ্জাবি আর কালো রেডিও ফ্রেমের চশমায় অসম্ভব নজরকাড়া জ্যোতিবাবু বিলেতের নটদের স্টাইলে কী দেমাক আর আক্রোশের সঙ্গে আর্ল অফ গ্লস্টারের জারজ পুত্র এডমন্ডের মনোলগ বলে যাচ্ছেন,

“Fine word – legitimate!

Well, my legitimate, if this letter speed,

And my invention thrive, Edmund the base

Shall top the legitimate. –

I grow; I prosper. –

Now, gods, stand up for bastards!”

তারপর ন্যায্য সন্তান ও জারজের ব্যাখ্যা করছিলেন স্যার এবং অপূর্ব ব্যঙ্গ ও তাচ্ছিল্যের ইঙ্গিতে বলে গেলেন এডমন্ডের মর্মান্তিক উচ্চারণটা (যা আজও তিপ্পান্ন বছর পরেও স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করছে): “This is the excellent foppery of the world.”