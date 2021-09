এনহেদুয়ানা

আর একটি চমকপ্রদ তথ্য জানতে পারি শার্লট ডিংগেল-এর লেখা থেকে, যিনি এনহেদুয়ানাকে নিয়ে গবেষণা করছেন। শার্লট বলছেন, এতদিন প্রথম নারী সমপ্রেমী বা লেসবিয়ান কবি হিসেবে আমরা স্যাফোর নাম শুনে এসেছি। কিন্তু এই তথ্যও সঠিক নয়। শার্লটের মতে এনহেদুয়ানার লেখা পড়লে পাঠক নিজেই বুঝতে পারবেন সত্যটি কী! Inanna and Ebih, Lady of Largest Heart, এবং The Exaltation of Inanna — এই তিনটি কবিতা বা স্তোত্র পড়লেই ইনান্নার প্রতি এনহেদুয়ানার প্রেম স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। এনহেদুয়ানা লিখছেন, “Bride of yours. I am a captive”। ইনান্নার প্রতি লিখিত তাঁর রোম্যান্টিক ইচ্ছাগুলিকে অস্বীকার করা যায় না কিছুতেই। এমনকী নান্নার সেবিকা হয়েও তিনি স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন, “I have not said this of Nanna, I have said this of YOU!” ইনান্না বাস্তব চরিত্র না হলেও তাঁর প্রতি এনহেদুয়ানার প্রেম ও যৌনতা ছিল গভীর।

এনহেদুয়ানা তাঁর লেখায় তাঁর মতো করে ছুঁয়ে গিয়েছেন রূপান্তরকামনা বা ট্রান্সজেন্ডার ডিজ়ায়ার-এর আদি তত্ত্বকেও। “To turn man into woman, woman into man, are yours Inanna,” Lady of Largest Heart-এ এই নিবেদন ছিল তাঁর ইনান্নার প্রতি। তিনি আরও বলছেন, “The women adorn their right side with men’s clothing,” এবং “The men adorn their left side with women’s clothing”। এ যেন সেই রাধাকৃষ্ণের অঙ্গে অঙ্গ লাগার কাহিনি, বা একই শরীরে অর্ধেক রাধা ও অর্ধেক কৃষ্ণের রূপ দেখা। সেই সময়ের সমাজে যে উভকামী ধারণার প্রচলন ছিল, তার প্রমাণস্বরূপ এনহেদুয়ানার সময়কালে, সেই অঞ্চল থেকে ভূতাত্ত্বিকরা খননকার্যের ফলে অনিশ্চিত লিঙ্গধারী কিছু খোদাইকার্যও পেয়েছিলেন।