বইয়ের কথা: এখানে এখনই

এবার আসি এই বিশেষ সংস্করণটির কথায়। পল অস্টারকে বই উৎসবে পাওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু কোয়েটজ়িকে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। কোয়েটজ়ি মদ ছুঁয়ে দেখেন না, মাংস খান না, পার্টিতে যান না এবং প্রতিদিন নিয়ম করে কয়েক ঘণ্টা লেখার টেবিলে কাটান। তাই তাঁর স্বাক্ষরিত বই পাওয়া প্রায় স্বপ্নের মতো এবং তা অত্যন্ত মূল্যবান।

কোয়েটজ়ি কারও সঙ্গে দেখা করেন না, এমন কি বুকার পুরস্কার নিতে দু’বার যান নি। তাঁর সই করা বই থেকে পাওয়া অর্থ তিনি দান করেন আফ্রিকার শিশুদের আর বন্যপ্রাণীদের উন্নতিকল্পে। এই বিশেষ সংস্করণটিতে পল অস্টার এবং জন কোয়েটজ়ি দু’জনেই স্বাক্ষর করেছেন- শুধুমাত্র একশো দশ কপি ছাপা হয়েছিল, যার মধ্যে একশো কপি বিক্রির জন্য। শুধুমাত্র মেম্বারদের কাছে বিক্রির জন্য, আর দশ কপি লেখকদের নিজেদের জন্য।

অবশ্যই সদ্য ভাজা কচুরির মতোই তা উবে যায়। চামড়ার বাঁধাই, ‘মাঙ্কেন ক্রিম’- যা বইয়ের জগতে শ্রেষ্ঠ পাতা হিসেবে পরিগনিত হয়, সেই পাতায় ছাপা প্রতিটা বই নম্বর দেওয়া এবং দু’জনেই স্বাক্ষর করেছেন। এই অসাধারণ পত্র বিনিময়ে দু’জনের চিন্তাজগত সম্বন্ধে সম্যক ধারণা পাওয়া গেলেও পাওয়া যায়নি তাঁদের একান্ত ব্যক্তিগত মতামত। সমস্ত রকম বিতর্কিত বিষয় থেকে তাঁরা দূরে সরে থেকেছেন- এমনকী অর্থনীতির সঙ্কট সম্বন্ধেও তাঁরা উদাসীন। পড়তে গিয়ে মনে হওয়া অসম্ভব নয়, কোনও অবস্থাতেই মনান্তর হোক দু’জনে চান নি। দু’জনেই বন্ধুত্বকে সযত্নে আগলে রেখেছেন।

সমালোচক মারটিন রাইকার লিখছেন “Because friendship is really the point of “Here and Now.” They did not set out to make a book, but to make a friendship, and this fact accounts for many of the book’s weaknesses as well as its strengths.”

আলোচিত বই:

Here and Now – Letters – 2008-2011

Paul Auster, J.M Coetzee

প্রথম প্রকাশ: মার্চ ২০১৩

প্রকাশক: Penguin Books

মূল্য: ৩২৫ টাকা (শুধুমাত্র কিন্ডল সংস্করণ)