কে কার অলংকার

হরপ্পার অলংকার শিল্পীরা কাচের ব্যবহার জানতেন না। হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারো খননকার্য থেকে পাওয়া সামগ্রির মধ্যে কাচের তৈরি কোনওকিছু কখনওই পাওয়া যায়নি। তবে সেই সময় নারীপুরুষ উভয়ের কাছেই গোমেদ, নীলকান্ত (ল্যাপিস লাজুলি) মণি, চিত্রবিচিত্র সেরামিক, ফিরোজা এবং কার্নেলিয়ান পাথরের তৈরি পুঁতির অলংকারের জনপ্রিয়তা ছিল আকাশছোঁয়া। স্বচ্ছ ও অর্ধস্বচ্ছ পাথরের পুঁতির মধ্যে রঙিন সুতো অথবা পেতল বা রুপোর সুক্ষ্ম তার প্রবেশ করিয়ে গহনার সৌন্দর্য্য এবং ডাইমেনশন দুইই বাড়ানোর প্রক্রিয়াটিও সম্ভবত তাঁরাই প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন। খেয়াল করে দেখবেন, এই পদ্ধতিতে গাঁথা গলার হার বা ব্রেসলেট কিন্তু আজও অত্যন্ত জনপ্রিয়।

ঐতিহাসিক আর একটি সভ্যতার কথা আলোচনা না করলে অলংকারের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সমঝদার পাঠক এতক্ষণে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন যে আমি মেসোপটেমিয়া অর্থাৎ সুমেরু সভ্যতার কথা বলছি। যদি ধরে নিই যে মিশরীয় এবং সিন্ধু সভ্যতায় আধুনিক অলংকার শিল্পের বীজ বপন হয়েছিল,তবে সার্থকরূপে তার জন্ম হয় মেসোপোটেমিয়ার বুকে। অলংকার ঐতিহাসিক গাইডো গেরেতির মতে,

“Sumerian jewellery fulfilled practically all the functions which were to occur during the course of history. In fact, there were more different types of jewellery than there are today.”

সুমেরু সভ্যতার স্বর্ণযুগ ছিল আক্ষরিক অর্থেই স্বর্ণের যুগ। সুমেরু সভ্যতায় সোনার ব্যবহার এবং চাহিদা ঠিক কী অবস্থায় পৌঁছেছিল তা একটি আশ্চর্য ঘটনার কথা বললেই বুঝতে পারবেন।

১৯২২ সালে সম্রাজ্ঞী পু আবি-র সমাধিস্থলে যখন খননকার্য শুরু হয়, তখন প্রচুর স্বর্ণালংকারে মোড়া এক নারীদেহের কঙ্কাল দেখে ব্রিটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ লিওনার্ড উডলে এবং তাঁর সঙ্গীরা মনে করেন, নিশ্চিতভাবে সেটিই হলেন সম্রাজ্ঞী পু আবী। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁদের ভুল ভাঙে এবং তাঁরা বুঝতে পারেন যে ওই নারী ছিলেন সম্রাজ্ঞীর ছাব্বিশজন দাসীদের মধ্যে একজন মাত্র! ওই দাসীরা ছাড়াও সমাধিতে রানির পার্সোনাল এনটারটেইনার, অর্থাৎ নট-নটী, সঙ্গীতকার, দেহরক্ষী, পালকিবাহক এমনকি রানির পোষ্য প্রাণীগুলির দেহাবশেষও পাওয়া গেছে। এদের প্রত্যেকের পরনে ছিল অতি মহার্ঘ্য সিল্কের পোশাক এবং রীতিমতো ওজনদার সোনার গহনা।

মজার ব্যাপার হল, কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছাড়া, অধিকাংশ দাস-দাসীদের কাউকেই জোর জবরদস্তি করে মারা হয়নি। প্রত্যেকেই কাছেই ছিল সুন্দর কারুকার্য করা মাটির পেয়ালা। একটি মস্ত বড় তামার পাত্র থেকে বিষ তুলে স্বেচ্ছায় তা পান করে মৃত্যুকে সাদরে আমন্ত্রণ করেছিলেন তাঁরা। এমনকী মৃত্যুর আগের মুহুর্তের যন্ত্রণারও কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি। সঙ্গীতকার নিজের বাদ্যযন্ত্রটিতে সুর তুলতে তুলতেই মারা গেছেন। নট-নটীরা নাচগানে ব্যস্ত ছিলেন শেষ নিঃশ্বাস ফেলা পর্যন্ত। কর্তব্যনিষ্ঠ দেহরক্ষীরা দাঁড়িয়ে ছিলেন রানির প্রমোদকক্ষের সামনে। রানির নিজস্ব দাসীরা তাঁর পরিচর্যা করছিলেন। সবাই যেন তাঁদের প্রিয় সম্রাজ্ঞীর বিদায়যাত্রার অনুষ্ঠানটুকু নৃত্য-গীত-আনন্দে যতটুকু সুরম্য করে তোলা যায়, তার প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন; এবং একইসঙ্গে হাসিমুখে জন্মান্তরে তাঁদের কর্ত্রীর অনুসরণ করতেও দ্বিধাবোধ করেননি।

পু আবি-র সমাধিগৃহে পাওয়া অলংকারগুলিকে পর্যবেক্ষণ করলে অতি সহজেই বোঝা যায়, সেই সময় সুমেরু সভ্যতা বাণিজ্যক্ষেত্রে অত্যন্ত উন্নতি করেছিল। কারণ টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর কল্যাণে মেসোপোটেমিয়ান রাজ্যগুলি অর্থাৎ তৎকালীন ব্যাবিলন,আসিরিয়া, সুমেরু (অধুনা কুয়েত, টার্কি, সিরিয়া এবং ইরাক) রীতিমতো সুজলা সুফলা হলেও খনিজ ধাতু এবং রত্নের সম্ভার সেখানে প্রায় ছিল না বললেই চলে। তারা বাণিজ্যসূত্রে ল্যাপিস-লাজুলি, কার্নেলিয়ান জাতীয় রত্ন এবং সোনা, রুপো, ইলেকট্রামের (সোনা ও রূপোর মিশ্র সংকর ধাতু) মতো দামি ধাতু আমদানী করতেন প্রধানত আফগানিস্থান, ইরান এবং ভারতবর্ষ থেকে; এবং এখানে জানিয়ে রাখা ভালো যে নীলকান্ত মণি আজকের যুগে সেমিপ্রেশাস স্টোন হিসেবে পরিচিত হলেও সেকালে তা ছিল হিরের সমতুল্য। এবং নিঃসন্দেহে সোনার চাইতে অনেক বেশি দামি। অতএব বুঝতেই পারছেন, অর্থনৈতিকভাবে রীতিমতো শক্তসমর্থ না হলে শুধুমাত্র সাজসজ্জার জন্য এমন বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয় করা তাদের পক্ষে কখনওই সম্ভব হত না।