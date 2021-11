প্রসঙ্গ ভাইফোঁটা

“The point is not for women simply to take power out of men’s hands, since that wouldn’t change anything about the world. It’s a question precisely of destroying that notion of power.”

[Simone de Beauvoir/ The Second Sex]

আজ ভাইদ্বিতীয়া। দুই বাংলা ও অসম-ত্রিপুরায় যা ভাইফোঁটা, বিহারে তা-ই ভরদুতিয়া, দেশের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে তা ভাইদুজ, নেপাল ও পার্বত্যে ভাইটিকা, কর্ণাটক ও দক্ষিণভাগের বিভিন্ন জেলায় ভাউবিজ, যমদ্বিতীয়া। কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে ভাইকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই যে দেশ জোড়া উদযাপন, তা কেবলমাত্র হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত। অস্বীকারের উপায় নেই যে, এটি একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান যা পুরুষজন্মকে মহিমান্বিত করে। সংজ্ঞা ও সূর্যদেবের তিন পুত্রকন্যা মনু, যম আর যমুনার গল্প প্রায় সকলেরই জানা। সর্বানন্দসুরী রচিত দীপোৎসবকল্প-এর নন্দীবর্ধন ও তাঁর বোন অনসূয়ার গল্পও বহু প্রচলিত। কিন্তু এ সকলই কাহিনি, ইতিহাস নয়। ফলে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার প্রচলন ঠিক কবে আরম্ভ হয়েছিল, তা নিয়ে বিতর্ক থেকেই যায়।

যা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই, তা হল, এই উৎসবের কারণ বা ভিত্তি। যমের ভ্রাতা মনু তাঁর সংহিতায় বলে গেছেন, মেয়েরা বিভিন্ন বয়সে যথাক্রমে পিতা, ভ্রাতা ও স্বামীর অধীন। অতএব বলা বাহুল্য, এই তিন প্রকার পুরুষের মঙ্গল কামনাও নারীর অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। তারা আলপনা এঁকে ভাইকে মাঝখানে বসিয়ে তার কপালে তিলক পরাবে, তারাই দিনভর না খেয়ে চালুনির মধ্যে দিয়ে চাঁদ দেখে স্বামীর পুজো করবে, শতাব্দীর পর শতাব্দী এসব চলে আসছে। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, যা চলছে, যেভাবে চলছে, তা চলবে কি? চলবে কেন?