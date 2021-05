নীরবতার আলো: শঙ্খ ঘোষের কবিতাদর্শন ও একটি অনুবাদ

এবার আমার মূল প্রতিপাদ্যে, অর্থাৎ ইকবালকে বাদ দিলে ওঁর দীর্ঘতম অনুবাদ কবিতাটিতে ফিরে আসি। কেন তিনি নির্বাচন করলেন এলিয়টের কাটা কাটা পংক্তির বিস্ফোরক, ‘আধুনিক’ ভাঙাচোরা কবিতাকে এড়িয়ে গিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রকাশিত তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থের ওই সজল তৃতীয় কবিতা? এলিয়টের কাব্যে নৈঃশব্দ্যের ব্যঞ্জনা তাঁর কবিতার মূল সুর, মনে করেছেন স্বয়ং ডেনিস ডনগি তাঁর ‘ফোর কোয়ার্ট্রেটস’ বিষয়ক পুনর্পাঠে।

He was a man of words who loved silence. Indeed, in his greatest poems the words are one part sound and three parts silence, the silence in which he pondered, felt and remembered. If we ask the source of his words, the answer is easy; they came from the other side of silence…

‘Words, after speech, reach into the silence.’

The heart of Eliot’s poetry is in that silence…And the object is a new and deeper silence, a silence of longer memory and deeper scruple.

(T S Eliot’s ‘Quartets’: A New Reading)

অক্ষরের স্নায়ুতে এই অব্যক্ত নৈঃশব্দ্যের কথা উঠল শঙ্খ ঘোষের অনুবাদে টি. এস. এলিয়টের শেষ কাব্যগ্রন্থ ‘ফোর কোয়ার্ট্রেটস’-এর তৃতীয় কবিতা ‘দ্য ড্রাই স্যালওয়েজেস’ পড়তে পড়তে। ১৯৬২ সালে যখন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের সঙ্গে ‘সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত’ সম্পাদনা করলেন তিনি, তখনই সেই সংকলনে এই দীর্ঘ কবিতাটি ছিল।

দান্তের ‘দিভিনা কম্মেদিয়া’ (১৩২০)-র মতো, নরকাগ্নি পেরিয়ে, আশা-নিরাশার ভয়ংকর দোলাচল পার হয়ে এলিয়ট যখন ইঙ্গ-ক্যাথলিকবাদে ধর্মান্তরের (১৯২৭) পর এক দিব্যবিভান্বিত দিশা খুঁজে পেলেন, তাঁর ধাক্কা দেওয়া ছুরির ফলার মতো প্রভাবশালী ভাষার জায়গায় আস্তে আস্তে স্থান করে নিল ১৯৩৫ সালের জুন মাসে ক্যান্টারবেরি খ্রিস্টীয় উৎসবে মঞ্চস্থ ‘মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল’-এর দীর্ঘ পঙক্তি দিয়ে সাজানো এক সুসংহত নিরবচ্ছিন্ন স্তোত্রময়তা: In search of the still point। ভালেরি-নন্দিত সাংগীতিক শুদ্ধতার কাছে পৌঁছনো যদি কবিতার অন্বিষ্ট হয়, এলিয়টের ‘রক’ কোরাসগুলি, পূর্বোল্লিখিত কাব্যনাটকটি এবং এই চারটি মহাকবিতা এক মন্ত্রময়তার দিকে প্রবাহিত করে আমাদের, যার মূল বার্তা: ‘Humility is endless.’

ছ’বছর ধরে প্রকাশিত ওই চারটি কবিতা গ্রন্থাকারে একসঙ্গে প্রকাশিত হয় ১৯৪৩ সালে। সময়ের প্রবাহ, সময়োত্তর, পার্থিব অভিজ্ঞতার যন্ত্রণা ও ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের অন্তঃসম্পর্ক নিয়ে এই চতুর্ভুজ মহাকবিতার সাংগীতিক কাঠামো নির্মিত। শঙ্খ-অনূদিত তৃতীয় কবিতাটি ১৯৪০ সালের শেষে ইংল্যান্ডে বিমান আক্রমণের সময় রচিত হয়। এলিয়টের ছেলেবেলার স্মৃতি এবং জলের প্রতিচ্ছবি কবিতাটিকে সজল ও শান্ত করে রাখে।

‘The river is within us, the sea is all about us.’