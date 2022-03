‘সক্রেটিস বংশের শেষ কুলপ্রদীপে’র সঙ্গে কবির সখ্য

স্বামী বিবেকানন্দের সহপাঠী ব্রজেন্দ্রনাথ ১৮৮১ সালে জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ় থেকে বিএ পাশ করেই সেই কলেজেই অধ্যাপনা শুরু করেন। এরপর মেন্টাল এন্ড ম্যরাল ফিলোসফিতে এম.এ পাশ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১৯২১ সালে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হিসেবে যোগদান করেন। এর বছর দশেক আগে ১৯১১ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব জাতীয় কংগ্রেসের সম্মেলনে তাঁর প্রদত্ত ভাষণ সারা পৃথিবীতে আলোড়ন তুলেছিল।

বিশ শতকে রবীন্দ্রনাথ এবং ব্রজেন্দ্রনাথ, এই দুই জ্ঞানতাপস তাঁদের শিক্ষা সাহিত্য এবং সংস্কৃতির মাধ্যমে একে অপরের ঘনিষ্ঠ হন। জানা যায়, কেশব সেন প্রতিষ্ঠিত নববিধান ব্রাহ্মসমাজের তরুণ নেতা প্রতাপচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে ‘প্রার্থনা সম্মেলন গোষ্ঠী’র কোনও সভায় এই দুই জ্ঞানসাধকের প্রথম পরিচয় ঘটে। রবীন্দ্রনাথ আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন যে স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্যে ঐতিহাসিক বিজয়ের পর ভারতাত্মার বাণী এবং ভারতীয় সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের অবদানকে পাশ্চাত্য-সহ গোটা বিশ্বের দরবারে প্রচারের জন্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মতন বিশ্বপ্রাণ ব্যক্তিত্বকেই ‘ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি’ হিসেবে তুলে ধরা হোক।

এ প্রসঙ্গে ১৯১২ সালের ১০ অক্টোবর রবীন্দ্রনাথ বার্ট্রান্ড রাসেলকে একটি চিঠি লেখেন,

‘I do not know if you ever heard of Dr Brajendra Nath Seal of Calcutta University. He is the most distinguished scholar and thinker we have in India at present. He has just come to England. Would it not be possible to utilise in some way his wonderful knowledge of Philosophy, Eastern and Western? He is the only man I know who will able to present the development of eastern thought to European audience in an adequate manner.’

এরপর ১৯১৪ সালের মার্চ মাসে ব্রজেন্দ্রনাথ তার একমাত্র বিধবা কন্যা সরযূবালাকে নিয়ে ইংল্যান্ডে যান। এই সরযূবালা চিত্তরঞ্জন দাশের ভ্রাতৃবধূ ছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বামী বসন্তরঞ্জন বিবাহের অল্পদিনের মধ্যেই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মারা যান। এই শোকের অভিব্যক্তিতে একটি শোকগাথা ‘বসন্ত প্রয়াণ’ রচনা করেছিলেন সরযূবালা। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দেন।

‘বসন্ত প্রয়াণ একেবারে আপনার সুরে আপনিই প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের সাহিত্যে কিংবা অন্য কোন সাহিত্যে অন্য কোন বইয়ের সঙ্গে ইহাকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে পারি না।… বসন্ত প্রয়াণ লেখিকার নিজের জীবনের একটা পরিচয় বটে, কিন্তু সেই পরিচয় পরের কাছে নয়, সেই পরিচয় স্বতই প্রকাশ পাইয়াছে।… আপনাকে প্রকাশ করাই ইহার লক্ষ্য, পাঠকেরা উপলক্ষ্য। অর্থাৎ এ বইখানি কাব্য।’