জীবন থেকে জীবনে: পর্ব ৫

তখনও সংস্কৃতি-অপসংস্কৃতি নিয়ে রাজ্যজোড়া হইচই বাঁধেনি। বড় বড় হোটেলের সান্ধ্য বিনোদনের মহার্ঘ্য উপকরণ ছিল ফ্লোর শো বা ক্যাবারে, যা তুঙ্গ মুহূর্তে এসে দাঁড়িয়ে যেত স্ট্রিপ টিজ-এ, যা হল নাচের দোলায়, বিভঙ্গে, অপূর্ব মূর্চ্ছনায় বস্ত্রবর্জন। গ্র্যান্ডের প্রিন্সেস বা গ্রেট ইস্টার্নের ম্যাক্সিমজ়-এ এই ক্যাবারে চালু ছিল। পার্ক স্ট্রিটের ট্রিংকা’জ়, ব্লু ফক্স বা ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের মোকাম্বো-এ প্যাম ক্রেন, ভেরোনিকা, ঊষা আইয়ারদের গান শুনেই খুশি থাকতে হত আমজনতাকে। লালা, ভোম্বল আর আমি যখন জীবনের ওই ঐতিহাসিক সন্ধ্যায় ট্রিংকা’জ়-এ ঢুকছি গান আর বিয়ারের খোঁজে, তখন থোড়াই জানি কপালে আমাদের কী ক্রিসমাস গিফট।

কী অপূর্ব গাইছিল ভেরোনিকা, সিক্সটিজ়ের সেরা পপ নাম্বার্স! গাইল ‘লিপস্টিক অন ইয়োর কলার টোল্ড আ টেল অন ইউ’। আর তখন ফ্লোরে সদ্য বাজারে আসা এক ঝাঁঝালো তরুণীর দুরন্ত কোমর ঝাঁকানো আর স্টেপিং। রেস্তোরাঁ আলো ক্রমশ কমে আসছে, আমাদের দ্বিতীয় বিয়ারও শেষ হল বলে। তৃতীয় বিয়ারের সঙ্গে লালা এবার ফুডও অর্ডার করল। ভেরোনিকার ব্যান্ডের ডন সেগাল এবার ধরে নিল এঙ্গেলবার্ট হাম্পারডিঙ্কের দুনিয়া মাতাল করা গান ‘প্লিজ রিলিজ মি, লেট মি গো ফর আই ডোন্ট লাভ ইউ এনিমোর’।

প্রেমের গানই তো কবিতা, তো প্রেম সারা হচ্ছে এক-রাতের থাকার মতন হোটেলে। আর সেখানে সারাক্ষণ মেয়েদের চলাচল। আর তাদের বকরবকরে উঠে আসছে একটিই নাম— মাইকেলাঞ্জেলো। মাই গড, মাইকেলাঞ্জেলো! ভীষণ মজা পেতাম এই দুটো পঙক্তিতে। কেন, কেন এত লোক থাকতে আমার প্রিয় শিল্পীর নামটাই ঘোরাফেরা করছে সেখানে? ধ্বনির মিলের জন্যই কি?

করুণ গানটার সঙ্গে মেয়েটার নাচও স্লো হয়ে এল। আর ও আস্তে আস্তে পোশাক খসাতে লাগল। আমাদের থার্ড বিয়ারও যখন শেষ হয়-হয়, চিকেন রোস্টও খতম, শুনলাম ভেরোনিকা বলছে মাইকে, “কাম অন গাইজ়, সাজেস্ট ইয়োর ফেভারিট ফাস্ট নাম্বার!” তখন কোথাও কোনও উচ্চবাচ্য নেই দেখে লালা আর ভোম্বল আমায় তাতানো শুরু করল, “বলো, বলো, ভালো হিড়িক মারা একটা গান বলো”। আমাকে আর তাতাবে কী, আমি তো ততক্ষণে দেদার তেতে আছি, দিব্যি চেঁচিয়ে দিলাম “নেভার অন আ সানডে”।

ভেরোনিকা কিছুটা অবাক হল এবং রীতিমতো খুশি হয়েই ধরে নিল গানটা। ফ্লোরের আলো কমল যেন। সেই নিবু-নিবু রঙিন আলোয় আমি দেখছি সদ্যযুবতী লোরেন সুইন্টন এই গানটাই রেডিওগ্র্যামে চালিয়ে ওর বসার ঘরে নাচছে আর আমি আমাদের বাড়ির চিলেকোঠার জানলা খুলে তাই দেখছি। পড়ছিলাম একটা ইংরেজি গল্প সঙ্কলনই, ড্যাফনে দ্যু মোরিয়ের-এর ‘কিস মি এগেন, স্ট্রেঞ্জার’, যখন লোরেনের বাড়ি থেকে ভেসে এল কনি ফ্রান্সিস-এর গলায় …

Oh, you can kiss me on a Monday, a Monday,

a Monday is very, very good,

or you can kiss me on a Tuesday, a Tuesday

a Tuesday in fact I wish you would.

Or you can kiss me on a Wednesday,

a Thursday a Friday,

and Saturday is best,

but never ever on a Sunday,

a Sunday, a Sunday,

Cause that’s my day of rest.