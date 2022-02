জীবন থেকে জীবনে: পর্ব ৪

জাহাজে ওর কেবিনে নিধুদা বাবাকে প্রণাম করছে, আমায় জড়িয়ে আদর করছে, ওর বাবা চণ্ডীবাবু হাতজোড়া করে বলছেন,

– সবই তো সম্ভব হচ্ছে আপনার জন্য, বড়বাবু।

বাবা বলছেন,

– ওসব কথা থাক। ভালয় ভালয় ফিরে আসুক।

তারপর আমাকে গোটা জাহাজটা ঘুরে দেখাতে কেবিন থেকে বেরিয়ে পড়ছেন বাবা। বলছেন,

– যে-কেবিনে ছিলাম আমরা ওটা ফার্স্ট ক্লাস কেবিন।

একসময় আমরা এসে দাঁড়ালাম ডেকে। বাবা বললেন,

– এর চেয়েও বড় জাহাজে তুমি ইংল্যান্ড যাবে অক্সফোর্ডে পড়তে। যেমন একটা জাহাজে আমি গিয়েছিলাম। আর প্রত্যেকটা পোর্ট থেকে তুমি আমাকে একটা করে চিঠি পাঠাবে। আর আমি মনে মনে সেখানে পৌঁছে যাব। ম্যাড্রাস, বম্বে, করাচি, এডেন, কায়রো, আলেকজান্ড্রিয়া, কেপ অফ গুড হোপ, জিব্রল্টার, সান সেবাস্তিয়ান, বর্দো, ক্যালে, ডোভার … ডোভার থেকে ট্রেনে করে তুমি যাবে লন্ডন। সেখান থেকে তুমি ট্রাঙ্ক কলে আমার সঙ্গে কথা বলবে। তারপর ওখান থেকে ফের ট্রেনে অক্সফোর্ড!

বাবা সারাক্ষণ নদীর দিকে তাকিয়ে কথা বলছিলেন আর আমি বাবার সুন্দর মুখটার দিকে তাকিয়ে সব শুনছিলাম। যেন বাবা আমাকে ভূগোল পড়াচ্ছেন। শেষে জিজ্ঞেস করলাম,

– এভাবে কতদিন লাগে ইংল্যান্ড যেতে?

বাবা বললেন,

– সতেরো দিন।

তারপর আমার চুলে বিলি কেটে বললেন,

– তোমার সময়ে অবশ্য সব যাতায়াত প্লেনেই হবে। But I want you to make your first trip to England by boat. এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। কত দেশ, কত মানুষ, ভাষা, সমুদ্র, আকাশ!

দু’বছর পর ব্রিস্টল থেকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি নিয়ে ফিরেছিল নিধুদা। তখন চেহারা, চালচালন, কথাবার্তা একেবারে সাহেবি। প্রায়ই আসত আমাদের বাড়ি আর দিদির সঙ্গে গুজুর গুজুর, ফুসুর ফুসুর করত। কিন্তু হঠাৎ করে বাবা সেরেব্রাল স্ট্রোকে চলে যেতে সেই আসাটা বন্ধ হল। সোনার হাঁস আর নেই জেনে চণ্ডীবাবু অন্য বড়লোক খোঁজা শুরু করলেন। কিন্তু সে সব অন্য গল্প।

বসুশ্রী থেকে বাসে করে পার্ফেক্ট টেন আমরা পৌঁছেছিলাম খিদিরপুর ডকে। সেখানে রিঙ্কির বন্ধু আমাদের অপেক্ষায়। ও-ই সবাইকে নৌকোয় তুলে নিয়ে গেল প্রকাণ্ড এক মার্চেন্ট শিপে। নৌকো থেকে জাহাজের নামটার দিকে তাকিয়েছি যখন শুধু একটাই নাম মনের চোখে ভাসছে— এস. এস. ডাবলিন। যে জাহাজে ১৯৫৩ সালের এক শীতের সকালে বাবার সঙ্গে তুলে দিতে গিয়েছিলাম নিধুদাকে। ভাল নাম সুপ্রকাশ মুখোপাধ্যায়। উত্তমকুমারের বাড়া হ্যান্ডসাম যুবক।

রিঙ্কির হবু বরের জাহাজে চড়তে চড়তে বাবার স্মৃতিতে ডুবেছিলাম কিছুক্ষণ। ঘোর কাটল ওর ক্যাপ্টেনস কেবিনে পা রেখে। ওহ মাই গড! কী দারুণ একটা ঘর আর পার্টির জন্য কী বিপুল বন্দোবস্ত! চার-পাঁচ রকমের স্কচ, দু’রকমের কনিয়াক, ফ্রিজ থেকে সদ্য বার করা কৌটো কৌটো অরেঞ্জ বুম বিয়ার, প্লেটে প্লেটে সাজানো হ্যাম স্যান্ডউইচ, পর্ক সালামি, ফ্রেঞ্চ ক্রোয়াসঁ, অমলেট আর চকোলেট। আর— যা দেখে আমাদের সব্বারই প্রাণ উড়ু উড়ু— কার্টন কার্টন বেনসন অ্যান্ড হেজেস সিগারেট! কোত্থেকে শুরু করে কোথায় গিয়ে যে শেষ করব থৈ পাচ্ছি না। আমি আর কল্যাণী (কালে কালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারে মান্য সচিব হয়েছিল) প্রথমেই হামলে পড়লাম বেনসন অ্যান্ড হেজেসে। কয়েকটা বুকভরা টান দিতে না দিতেই রিঙ্কির বয়ফ্রেন্ড দেখি স্কচের পেগ সাজিয়ে আমাদের উস্কোচ্ছে,

– আরে জনি ওয়াকার ব্ল্যাক লেবেল ছেড়ে কেন বেকার ধোঁয়া ফুঁকে সময় নষ্ট করছ? একটা পেগ নিয়ে ডেকে দাঁড়াও, নিজেকে লর্ড নেলসন মনে হবে।

হাতে স্কচ নিয়ে কেবিনের সামনে ডেকে যেতে ১৯৫৩ সালের সেই শীতের সকালটা ফিরে এল। কুয়াশায় মোড়া সকাল, খানিক দূরে আরও একটা বড় মার্চেন্ট শিপ, আর ডেকে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে খেতে বাবা আমার পিঠে হাত নদীর দিকে আবৃত্তি ওঁর প্রিয় বায়রনের কবিতার লাইন গ্রিসের সুনীল সমুদ্রের বর্ণনায়: Roll on, roll on, thou dark and deep blue ocean roll.